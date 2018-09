Frankfurt/Main (dpa) - Tausende Fluglärmgegner wollen heute an den sechs größten deutschen Flughäfen gegen die Lärmbelastung demonstrieren. Allein in Frankfurt am Main erwartet das Bündnis der Bürgerinitiativen mehrere tausend Teilnehmer. Geplant ist eine Telefonkonferenz mit Demonstranten an den Flughäfen in Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig und München. In Frankfurt geht es den Demonstranten um ein striktes Nachtflugverbot. Derzeit darf zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr keine Maschine starten oder landen.

