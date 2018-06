Sepang (dpa) - Nico Hülkenberg hat den Sprung unter die besten Zehn in der Startaufstellung zum Großen Preis von Malaysia klar verpasst. Der Formel-1-Pilot aus Emmerich kam in der Qualifikation auf dem Sepang International Circuit nicht über den 16. Platz hinaus.

Bereits in der ersten K.o.-Runde war Landsmann Tim Glock aus Wersau im Marussia als 21. ausgeschieden. Beide müssen an diesem Sonntag (10.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) den zweiten WM-Lauf daher aus den hinteren Startreihen in Angriff nehmen.