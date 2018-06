Washington (dpa) - Die sechsköpfige Besatzung der Internationalen Raumstation ISS ist vor Weltraumschrott in eine angedockte Raumkapsel geflüchtet. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, wird sich das Trümmerteil eines russischen Kosmos-Satelliten in 14,8 Kilometer Entfernung an der ISS vorbeifliegen. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Drei ISS-Crewmitglieder sollten ursprünglich im März zur Erde zurückkehren. Dieser Termin verzögert sich, weil ihre Nachfolger erst sechs Wochen später als geplant zur ISS aufbrechen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.