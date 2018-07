Bonn (dpa) - Mit dem dritten Pokalsieg in Serie haben die Brose Baskets Bamberg ihre Ausnahmestellung im deutschen Basketball eindrucksvoll bestätigt und die Chance aufs historische dreifache Double gewahrt.

Für die Franken war es der fünfte nationale Titel nacheinander, bislang ist es noch nie einer deutschen Mannschaft gelungen, in drei aufeinanderfolgenden Jahren sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft zu gewinnen. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich im Cup-Finale gegen Gastgeber Telekom Baskets Bonn mit 82:73 (46:35) durch.

Bester Werfer beim jetzt viermaligen Pokalsieger war Marcus Slaughter mit 17 Punkten. Bei den Bonnern, für die es die dritte Finalniederlage nach 2005 und 2009 war, kam Talor Battle auf 19 Zähler. Die Rheinländer warten damit weiter auf den ersten Titel der Vereins-Historie.

Platz drei sicherte sich der Bundesligazweite ratiopharm Ulm. Das Team von Trainer Thorsten Leibenath entschied das «kleine Finale» gegen den Vorjahresfinalisten New Yorker Phantoms Braunschweig mit 85:68 (38:45) für sich. Bester Werfer im Leibenath-Team war Roderick Trice mit 19 Punkten. Bei den Braunschweigern kam Michael Umeh auf 31 Zähler.

Die Bamberger hatten sich im Halbfinale am Samstagabend in einer hochklassigen und dramatischen Partie mit 99:96 nach Verlängerung gegen Ulm durchgesetzt. «Das war Werbung für den deutschen Basketball», sagte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer. Bonn hatte das Endspiel mit einem 77:64 gegen ersatzgeschwächte Braunschweiger erreicht.

Hatte das vorweggenommene Finale zwischen Bamberg und Ulm noch Basketball vom Feinsten geboten, so war das Endspiel vor allem vor der Pause nicht schön anzusehen. Viele Nickeligkeiten und Fouls prägten vor 6000 Zuschauern das Geschehen, so dass nur selten Spielfluss aufkam.

Die Bamberger erwischten den deutlich besseren Start und entschieden das erste Viertel mit 29:17 für sich. Erst im zweiten Abschnitt fanden die Hausherren besser in die Partie. Zweieinhalb Minuten vor der Pause verkürzten die Bonner durch Battle auf vier Zähler (33:37), doch mit sieben Punkten in Serie zog Bamberg bis zur Pause wieder davon (46:35).

Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Telekom Baskets noch einmal auf und kamen schnell auf sechs Zähler heran (40:46). Immer, wenn es etwas enger wurde, zeigte Bamberg aber seine Klasse. Auch dieses Mal setzten sich die Franken schnell wieder ab und gingen mit einer beruhigenden Zwölf-Punkte-Führung ins Schlussviertel (59:47).

Da Bonn zudem mit Foulprobleme zu kämpfen hatte und in Center Chris Ensminger einen seiner wichtigsten Spieler lange auf der Bank lassen musste, geriet der Erfolg des Titelverteidigers nicht mehr in Gefahr.

Die BBL-Verantwortlichen zeigten sich mit der Veranstaltung im an beiden Tagen mit jeweils 6000 Zuschauern ausverkauften Telekom Dome sehr zufrieden. Auch in Zukunft soll der Pokalsieger daher in einem Top Four ermittelt werden. Um die Ausrichtung Veranstaltung 2013 haben sich nach Angaben von BBL-Präsident Thomas Braumann vier Clubs beworben. Unter anderem sollen Ulm, München und Braunschweig Interesse haben.