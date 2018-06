Köln (dpa) - Borussia Dortmunds Superserie hält weiter an. Der deutsche Meister siegte am Abend 6:1 beim 1. FC Köln und ist nun schon 21 Bundesliga-Spiele ohne Niederlage. Der BVB führt die Bundesliga-Tabelle weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf Rekordmeister Bayern München an. Zuvor hatte der VFB Stuttgart zu Hause den 1. FC Nürnberg mit 1:0 geschlagen.

