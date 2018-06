Stuttgart (dpa) - Fußball-Nationalspieler Cacau hat dem VfB Stuttgart einen schmeichelhaften Heimsieg in der Bundesliga gerettet. Beim glücklichen 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg traf der Stürmer in der 78. Minute und zerstörte die Hoffnungen der Franken auf einen Auswärtspunkt. Stuttgart rückte durch den elften Saisonsieg auf den siebten Tabellenplatz vor. Der «Club» bleibt trotz der dritten Niederlage in Serie auf Rang 11.

