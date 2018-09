Berlin (dpa) - Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung will die Bundesregierung ihre Pflegereform beschließen und damit den Startschuss für eine grundlegende Neuausrichtung geben. Nötig sei ein «Orientierungswechsel, was unter Pflege zu verstehen ist», heißt es im Entwurf für das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz, das der dpa vorlag. Das Kabinett will diesen Entwurf am Mittwoch passieren lassen. Der Beitrag soll dafür zum 1. Januar 2013 von 1,95 auf 2,05 Prozent steigen. Das meiste zusätzliche Geld soll in höhere Leistungen vor allem für Demenzkranke fließen.

