Agadir (SID) - Golfprofi Marcel Siem hat beim mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Europa-Tour-Turnier in Agadir/Marokko eine ordentliche Schlussrunde gespielt. Der Ratinger benötigte auf dem Par-72-Platz 71 Schläge und verbesserte sich mit insgesamt 287 Schlägen (73+71+72+71) auf den geteilten 52. Rang. Die dritte Runde war zuvor erst am Sonntag beendet worden, nachdem sie am Samstag wegen Dunkelheit unterbrochen worden war.

Den Sieg sicherte sich der Nordire Michael Hoey, der mit 271 Schlägen den Iren Damien McGrane (274) auf Platz zwei verwies. Mit einer fulminanten 61er-Schlussrunde verbesserte sich der Waliser Jamie Donaldson (275) noch auf Platz drei, den er sich mit seinem Landsmann Phillip Price und dem Engländer Robert Coles teilte.