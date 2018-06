León (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat zum Höhepunkt seines Mexiko-Besuchs mit Hunderttausenden Gläubigen in Léon eine Sonntagsmesse unter freiem Himmel gefeiert. Schon gestern waren junge Mexikaner zu Zehntausenden in den Bicentenario-Park geströmt, um an einer Nachtwache vor dem Gottesdienst teilzunehmen. Der Park außerhalb der Millionenstadt Léon fasst 350 000 Menschen, Mexikos Bischöfe erwarteten jedoch 600 000 Teilnehmer bei dem Gottesdienst. Die Mexikaner feiern den Papst seit seiner Ankunft am Freitag mit Begeisterung.

