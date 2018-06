Düsseldorf (dpa) - Der Aufstieg Chinas und anderer Schwellenländer geht einer Studie zufolge vor allem zu Lasten der USA. Deutschland hingegen behauptet in vielen Branchen seinen Anteil am Weltmarkt oder baut ihn sogar aus. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts Prognos im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hervor, die dem «Handelsblatt» vorliegt. Der Anteil Deutschlands an der weltweiten Industrieproduktion ist demnach in der vergangenen Dekade von 7,6 auf 8,1 Prozent gestiegen, an den weltweiten Exporten von 12,1 auf 14,3 Prozent.

