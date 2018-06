Berlin (dpa) - Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner hat die Industrie aufgefordert, der Verschwendung von Lebensmitteln stärker entgegenzuwirken. Die Hersteller müssten stärker auf die Bedürfnisse der Verbraucher eingehen und kleinere Mengen anbieten. XXL-Packungen passten nicht mehr in die Zeit, sagte die CSU-Politikerin der Zeitung «Die Welt». Es gebe immer mehr Single-Haushalte. Die brauchten einfach nicht so große Mengen von Lebensmitteln. Aigner appellierte auch an Gaststätten und Kantinen, unterschiedliche Portionsgrößen anzubieten.

