Stuttgart (dpa) - Die groß angelegte Evakuierung der Bahnhofsgegend in Stuttgart wegen einer Weltkriegsbombe fällt aus. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hat sich die vermeintliche Bombe als ein altes Metallrohr herausgestellt.

Es war auf der Baustelle zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 gefunden worden. Das Fragment sei «wahrscheinlich ein Abwasserrohr», sagte ein Polizeisprecher. Zur Entschärfung der vermeintlichen Bombe hatte der Hauptbahnhof an diesem Sonntag von 8.30 Uhr an geräumt werden sollen. Anwohner und Hotelgäste in einer Sicherheitszone von 325 Metern rund um den Fundort der Bombe wären ebenfalls betroffen gewesen. Sie können nun zu Hause bleiben.

Mit der Entschärfung und Bergung des vermeintlichen Relikts aus dem Zweiten Weltkrieg hatten die Experten des Kampfmittelräumdienstes gegen 11.00 Uhr beginnen wollen.

