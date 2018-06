Cottbus (SID) - Turnerin Kim Bui aus Stuttgart hat das gute deutsche Ergebnis beim 36. Turnier der Meister in Cottbus mit einem Podestplatz abgerundet. Die 23 Jahre alte Studentin schaffte es mit 13,725 Punkten hinter der Rumänin Diana Chelaru (14,375) und Luiza Galiulina (13,750) aus Usbekistan am Boden auf den dritten Platz. "Ich kann ganz zufrieden sein, insgesamt war es ein guter Einstand in die Saison", sagte Bui.

Kurz zuvor hatte sie am Schwebebalken mit 13,425 Punkten das Podium noch knapp verpasst. Vor 1800 Zuschauern in der Lausitz Arena sicherte sich Vasiliki Millousi (14,425) aus Griechenland den Sieg vor der Ukrainerin Valeria Maksiuta (14,175) und Brittany Rogers (13,525) aus Kanada.

Einziger deutscher Starter in der Männerkonkurrenz am Sonntag war Marcel Nguyen aus Unterhaching. Der 24-Jährige landete nach einem groben Patzer mit 14,050 Zählern aber nur auf dem fünften Rang.

Einen Tag zuvor hatten sich Lokalmatador Philipp Boy am Boden und Elisabeth Seitz aus Mannheim am Stufenbarren die beiden deutschen Tagessiege in der Lausitz gesichert und damit für einen guten Auftakt in das Olympiajahr gesorgt.