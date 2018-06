Dortmund (SID) - Die deutschen Tischtennis-Damen sind erfolgreich in die Team-WM in Dortmund gestartet. Die Gastgeberinnen gewannen zum Auftakt in der Vorrundengruppe C gegen Frankreich souverän mit 3:0. Beim ersten Auftritt unter der neuen Bundestrainerin Jie Schöpp punkteten Ex-Europameisterin Wu Jiaduo, Kristin Silbereisen (beide Kroppach) und Vize-Europameisterin Irene Ivancan (Berlin) für die WM-Dritten von 2010.

Im zweiten Gruppenspiel treffen die Damen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) auf Polen. Weitere Gegner sind Spanien (Montag/16.00 Uhr), Japan (Dienstag/16.00 Uhr) und Serbien (Mittwoch/13.00 Uhr). Die Frauen-Auswahl peilt zwei Jahre nach dem überraschenden Bronze-Coup bei der WM in Moskau den Einzug ins Viertelfinale an. Nur die drei besten Teams der Sechser-Gruppe verbleiben im Rennen um die Medaillen. Für die Qualifikation für den olympischen Team-Wettbewerb würde aber voraussichtlich schon eine Top-12-Platzierung ausreichen.

Die deutschen Herren um Rekord-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) greifen am Sonntagmittag (13.00 Uhr) ins Geschehen ein. Erster Gegner ist Tschechien, am Abend kommt es zum Duell mit Spanien (20.00 Uhr).