Berlin (dpa) - Die Bundes-FDP setzt nach dem Desaster der Partei im Saarland nun voll auf die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im Mai.

Die Umfragen und der Wahlkampf in Kiel und Düsseldorf gäben der FDP die Hoffnung, «dass wir gute Ergebnisse einfahren werden», sagte Generalsekretär Patrick Döring am Sonntagabend. Das FDP-Ergebnis im Saarland erklärte er mit einem schwierigen landespolitischen Umfeld.

Dies sei in NRW und Schleswig-Holstein anders. «Wir werden dort zeigen, dass der organisierte Liberalismus in beiden Ländern stark genug ist, im Parlament und in Verantwortung eine wichtige Funktion zu haben. Bis dahin heißt es, auch in Berlin solide und vertrauensvoll zusammenarbeiten», sagte Döring mit Blick auf die CDU. Die FDP blicke «mit Ermutigung und auch mit großem Engagement nach Kiel und nach Düsseldorf».