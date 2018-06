=

Berlin (dpa) - Die SPD will nach den Worten von Generalsekretärin Andrea Nahles an der angekündigten Koalition mit der CDU im Saarland festhalten. «Es gilt nach der Wahl, was wir vor der Wahl versprochen haben», sagte sie in Berlin. SPD-Spitzenkandidat Heiko Maas werde die Landes-SPD in die Gespräche mit der CDU führen. Nahles sagte, offensichtlich habe ihre Partei nicht alle Anhänger mobilisieren können. Trotz des Zuwachses sei deshalb die Freude über das Ergebnis geteilt.