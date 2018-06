Saarbrücken (dpa) - Zweieinhalb Monate nach dem Bruch der Jamaika-Koalition wird im Saarland heute ein neuer Landtag gewählt. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden CDU und der SPD ab. Beide Parteien wollen im Falle des Falles eine Koalition bilden. Den Umfragen zufolge wird die FDP klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die Linkspartei wird voraussichtlich drittstärkste politische Kraft. Die Piratenpartei könnte erstmals in das Parlament eines Flächenlandes kommen. Die Grünen müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

