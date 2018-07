Heerenveen (SID) - Eissprinterin Jenny Wolf hat bei der Einzelstrecken-WM in Heerevneen eine klare Niederlage einstecken müssen. Nach vier Titeln in Folge kam die 33-jährige Berlinerin nach den zwei 500-m-Läufen in 38,54 und 38,24 Sekunden mit insgesamt 76,780 Punkten nur auf den sechsten Platz und verfehlte damit erstmals seit 2005 das Podium.

Der WM-Titel ging an Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa. Die Südkoreanerin lief in beiden Durchgängen die schnellste Zeit (38,03/37,66) und blieb in der Addition mit 75,690 Punkten deutlich vor Weltrekordlerin Yu Jing aus China (76,120) und der niederländischen Lokalmatadorin Thijsje Oenema (76,290). Judith Hesse aus Erfurt kam mit 77,270 Punkten (38,76/38,51) auf den elften Rang.