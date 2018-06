Seoul (dpa) - Das zweite Weltgipfeltreffen zur Vorbeugung gegen Nuklearterrorismus hat in Seoul begonnen. Südkoreas Präsident Lee Myung Bak begrüßte offiziell die Teilnehmer aus mehr als 50 Ländern, darunter US-Präsident Barack Obama und Bundesaußenminister Guido Westerwelle.

Begleitet von Warnungen an die Regierungen in Nordkorea und dem Iran hatte Obama zuvor seine Vision von einer «atomwaffenfreien Welt» bekräftigt. Obama rief beide Staaten zum Einlenken in den Konflikten um ihre Atomprogramme auf.

Nordkorea müsse den Mut haben, «nach Frieden zu trachten», sagte Obama in einer Rede vor Studenten. «Es sollte jetzt klar geworden sein, dass ihre Provokationen und das Streben nach Atomwaffen nicht die Sicherheit gebracht haben, die sie erreichen wollten.» Es gebe keine Belohnung für Provokationen mehr. Nordkorea hatte 2006 und 2009 einen Atomwaffentest unternommen, auf den der UN-Sicherheitsrat mit verschärften Sanktionen reagiert hatte.

An den Iran gewandt, bekräftigte Obama, dass noch immer Zeit für eine Lösung des Atomstreits durch Diplomatie sei. «Doch die Zeit ist kurz», warnte er. Iran wird wegen seines Beharrens auf die Urananreicherung verdächtigt, an Atomwaffen zu arbeiten.

Obama bot Russland an, über eine weitere Reduzierung der Atomwaffenarsenale zu reden. Die USA hätten mehr Kernwaffen, als sie benötigten. Im Mai werde er bei einem Treffen mit dem gewählten russischen Präsidenten Wladimir Putin über atomare Abrüstung reden. «Wenn Länder - einschließlich der USA - ihrer Verantwortung gerecht werden, dann stärken sie damit auch unsere Fähigkeit sicherzustellen, dass andere Länder ihrer Verantwortung gerecht werden», sagte er.«Und Schritt für Schritt kommen wir der Sicherheit und dem Frieden in einer Welt ohne Atomwaffen näher.»

Nuklearsicherheitsgipfel 2012