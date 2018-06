Rüsselsheim (dpa) - Im Streit um weitere schmerzhafte Einschnitte bei Opel geben sich die Betriebsräte demonstrativ geschlossen. Arbeitnehmervertreter aus neun europäischen Ländern veröffentlichten gemeinsam einen Brief an Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke. Das Schreiben besteht aus einem einzigen Satz, übersetzt in acht Sprachen: Man werde keine Verhandlungen auf lokaler Ebene führen. Die europäischen Arbeitnehmer und die IG Metall werfen dem Management von Opel und der US-Mutter General Motors vor, die Standorte gegeneinander ausspielen zu wollen.

