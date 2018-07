Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck wird heute Abend zu seiner ersten Auslandsreise als Staatsoberhaupt in Polen erwartet. Der Antrittsbesuch soll die Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehungen unterstreichen, die Gauck besonders am Herzen liegen. Gauck wird in Warschau von Polens Präsident Bronislaw Komorowski empfangen. Morgen ist eine Pressekonferenz der beiden Präsidenten vorgesehen. Nach einem Gespräch mit Regierungschef Donald Tusk fliegt Gauck dann nach Berlin zurück.

