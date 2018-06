Santiago de Chile (dpa) - Ein schweres Erdbeben in Chile ist relativ glimpflich verlaufen. Es habe nur einige Leichtverletzte gegeben, sagte Vizepräsident Rodrigo Hinzpeter. Größere Sachschäden wurden zunächst nicht gemeldet. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erdstöße mit 7,1 an, der chilenische Katastrophenschutz mit 6,8. Das Epizentrum des Beben lag in einer Tiefe von 30 Kilometern in der Region Maule.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.