Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat nach einem Zeitungsbericht inzwischen fast eine halbe Million Euro an die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU oder ihre Angehörigen gezahlt. Das gehe aus einem Sachstandsbericht des Bundesjustizministeriums hervor, schreibt die «Neue Osnabrücker Zeitung». Danach erhalten die Angehörigen der ermordeten neun Kleinunternehmer insgesamt 311 440 Euro. Im Fall der ermordeten Polizistin seien bislang 25 000 Euro an die Hinterbliebenen ausgezahlt worde. An die Opfer der beiden Bombenanschläge in Köln seien 140 000 Euro überwiesen worden.

