Berlin (dpa) - Der Krieg der Götter findet eine Fortsetzung in diesem Sequel zum Kinofilm «Kampf der Titanen» von 2010.

Perseus, der als Gott geborene, als Mensch aufgewachsener Filius des Götterkönigs Zeus, möchte sich eigentlich seinem Leben als Fischer widmen. Doch die Dinge stehen nicht zum Besten, schließlich ringen die Götter weiterhin mit den Titanen um die Macht. Perseus muss nicht nur seinen Vater Zeus, sondern auch die Menschheit retten.

In Szene gesetzt hat den «Wrath of the Titans» (Originaltitel) Jonathan Liebesman. Vom Südafrikaner stammen Filme wie «World Invasion: Battle Los Angeles». Die Darstellerriege wird erneut angeführt von Sam Worthington («Avatar - Aufbruch nach Pandora»).

(Zorn der Titanen, USA 2012, 99 Min., FSK ab 12, von Jonathan Liebesman, mit Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson)