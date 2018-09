Berlin (dpa) - Eintracht Frankfurt hat einen weiteren Meilenstein zur ersehnten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Hessen gewannen mit 4:0 beim 1. FC Union Berlin. Nach dem vierten Sieg in Serie stehen die Frankfurter mit 58 Punkten weiter auf dem zweiten Platz in der 2. Bundesliga. Für die Berliner war es im ausverkauften Stadion «An der Alten Försterei» nach drei Spielen ohne Niederlagen dagegen die erste Pleite.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.