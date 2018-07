Karlsruhe (SID) - Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sieben Spieltage vor dem Saisonende Trainer Jörn Andersen entlassen, nun soll "Nobody" Markus Kauczinski den Traditionsklub vor dem Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit retten. "Die Situation ist brenzlig, aber nicht aussichtslos. Ich habe bereits bewiesen, dass ich in sehr kurzer Zeit etwas bewegen kann. Meiner Ansicht nach ist die Mannschaft in der Lage, jeden Gegner in der zweiten Liga zu schlagen", sagte Kauczinski, der bei den Badenern am Montag einen Vertrag bis Ende Juni 2014 unterzeichnete.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der glücklose Norweger Andersen seinen Spind beim KSC bereits ausgeräumt. Nur ein Punkt in den vergangenen fünf Spielen und der Rückstand von sieben Zählern auf einen Nichtabstiegsplatz sorgten dafür, dass Präsident Ingo Wellenreuther und der Sportliche Leiter Oliver Kreuzer die Reißleine zogen. "Die sportliche Situation hat leider keine andere Entscheidung zugelassen. Markus hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er gut mit der Mannschaft arbeiten kann. Ich hoffe, dass er das Ruder noch herumreißt", sagte Kreuzer, der im Herbst bereits seinen Freund Rainer Scharinger als Trainer entlassen hatte.

Am Samstag hatten die Badener sang- und klanglos 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth verloren und damit ihren Negativtrend ungemindert fortgesetzt. Das hatte das Fass bei Kreuzer offenbar zum Überlaufen gebracht. Eine glückliche Fügung war zudem, dass der 41-jährige Kauczinski, der beim KSC in den vergangenen Jahren bereits dreimal als Interimscoach eingesprungen war, am vergangenen Donnerstag an der Seite von Stefan Effenberg und Mehmet Scholl erfolgreich die für die Arbeit im Profibereich wichtige Fußballlehrer-Lizenz erworben hatte.