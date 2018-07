Hamburg (SID) - Nationalspieler Dennis Aogo vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat seine Teamkollegen in die Pflicht genommen. "Jetzt zeigt sich, wer einen gewissen Charakter hat und wer sich mit allem, was er hat, gegen diese schwierige Phase stemmt", sagte Aogo bei einem PR-Termin am Montagabend und ergänzte: "Jeder Spieler muss begreifen, dass es nur den einen Weg gibt. Und wenn es dann den einen oder anderen gibt, der das nicht begreift, dann muss man die Konsequenzen daraus ziehen."

Nach vier Niederlagen in Folge und dem Absturz auf Relegationsplatz 16 hat Trainer Thorsten Fink reagiert und in Romeo Castelen (28) und Muhamed Besic (19) zwei Spieler vorerst aussortiert. Der HSV betonte, dass es sich nicht um eine Strafmaßnahme handele.