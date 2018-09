Fürth (SID) - Zweitliga-Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth muss im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen herben personellen Rückschlag hinnehmen. Mittelfeldspieler Robert Zillner hat sich am Samstag beim 3:0 gegen den Karlsruher SC einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und dürfte etwa ein halbes Jahr ausfallen. Das wurde bei Untersuchungen in der Uni-Klinik Erlangen festgestellt.

Der 26 Jahre alte Zillner hatte sich in den letzten Wochen gerade erst als wertvolle Alternative für die Mannschaft von Mike Büskens etabliert, nachdem er zuvor unter anderem wegen eines Sehnenrisses im Fuß lange gefehlt hatte. Zillner war vor der Saison von Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching nach Fürth gekommen und kam bislang siebenmal zum Einsatz.