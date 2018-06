Rio de Janeiro (SID) - Der Gesundheitszustand des langjährigen FIFA-Präsidenten João Havelange ist weiter "ernst". Dies gaben die behandelnden Ärzte im Krankenhaus Samaritano in Rio de Janeiro bekannt. Der 95-jährige Brasilianer, von 1974 bis 1988 Chef des Fußball-Weltverbandes, war am 18. März mit einer bakteriellen Infektion am rechten Knöchel eingeliefert worden und wird seitdem mit Antibiotika behandelt.

Am vergangenen Donnerstag hatten die Mediziner mitgeteilt, sein Zustand habe sich "leicht verbessert". Daran habe sich bis jetzt nichts geändert. Die Ärzte kündigten an, künftig nur noch Mitteilungen zu machen, wenn sich etwas Neues ergeben habe. Havelange wurde bereits 2010 wegen einer Hauterkrankung im Gesicht stationär behandelt.

João Havelange war im vergangenen Dezember aus gesundheitlichen Gründen aus dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zurückgetreten und hatte damit auch eine mögliche Sanktion durch den Sportverband wegen seiner Verwicklung in den Korruptionsskandal um die ehemalige FIFA-Sportmarketingagentur ISL verhindert.