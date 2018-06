Rom (SID) - Italiens Fußball-Rekordchampion Juventus Turin hat im Kampf um den 28. Meistertitel einen wichtigen Sieg eingefahren. Juve gewann am Sonntagabend das 218. "Derby d'Italia" gegen Inter Mailand 2:0 (0:0) und verkürzte damit den Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand wieder auf vier Punkte. Milan hatte sich bereits am Samstagabend durch zwei Treffer von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic 2:1 (0:1) gegen den AS Rom durchgesetzt.

Vor 41.000 Zuschauern im ausverkauften Juventus Stadium trafen Uruguays Nationalverteidiger Martin Caceres (57.) und Altstar Alessandro del Piero (71.). Für Juventus war es in der Geschichte des Traditionsduells der 98. Sieg bei 67. Niederlagen. Inter bleibt nach der zwölften Saison-Niederlage Tabellenachter, der Stuhl von Trainer Claudio Ranieri wackelt nach der Pleite bei seinem Ex-Klub weiter.

Ohne den am Oberschenkel verletzten Nationalstürmer Miroslav Klose gelang Lazio Rom zu Hause gegen Cagliari Calcio ein mühevoller 1:0 (0:0)-Erfolg, die Römer dürfen damit weiter auf die Teilnahme an der Champions League hoffen. Mobido Diakité (88.) erzielte den späten Siegtreffer für Lazio, das mit 51 Punkten weiter Tabellendritter ist.

Einen Rückschlag im Kampf um die Königsklasse musste dagegen der SSC Neapel (48 Punkte) hinnehmen. Im Heimspiel gegen Calcio Catania kam Napoli nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.

Im Tabellenkeller trudelt der AC Cesena dem Abstieg entgegen. Nach dem 2:2 (0:1) im Heimspiel gegen den FC Parma beträgt der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz bereits 14 Punkte.