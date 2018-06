Mannheim (SID) - Am Mittwoch (28. März) feiert die Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihr 35-jähriges Bestehen. Sie ist die älteste DFB-Stiftung. Insgesamt wurden in den 35 Jahren rund 20 Millionen Euro aufgewendet. Derzeit beträgt das Stiftungsvermögen rund drei Millionen Euro.

Schon zu Lebzeiten hatte sich Alt-Bundestrainer Sepp Herberger, der Deutschland 1954 zum ersten WM-Triumph in Bern geführt hatte, um in Not geratene Fußballer gekümmert und auch bereits Strafanstalten besucht, um den Gefangenen klar zu machen, dass sie nach ihrer Freilassung nicht abseits stehen müssen. Im Jahr 2012 werden rund 900.000 Euro in den vier Schwerpunktbereichen (Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Sozialwerk) aufgewendet.

Kuratoriumsvorsitzender ist seit einigen Wochen der neue DFB-Präsident Wolfgang Niersbach; er wird vertreten durch DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock und den ehemaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel. Als Botschafter stehen der Stiftung aktuell Horst Eckel, der Weltmeister von 1954, Uwe Seeler und Helmut Haller, beide Vize-Weltmeister von 1966 sowie Oliver Kahn, Vize-Weltmeister 2002, zur Verfügung.

Im Jahr 2012 wird es in Zusammenarbeit mit Herbergers Heimatstadt Mannheim einige Aktionen geben. Unter anderem den 1. Sepp-Herberger-Tag, ein Fußballturnier für alle Mannheimer Grundschulen, am 19. Juli 2012.