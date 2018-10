Stuttgart (dpa) - Ein von Baden-Württemberg beauftragter Gutachter sieht ein Überleben der insolventen Drogeriekette Schlecker äußerst skeptisch. Es sei «nicht gewährleistet», dass sich innerhalb von sechs Monaten ein Investor finde. Das erklärt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in einer Studie, die der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart vorliegt. Auch ein Weiterbetrieb in Eigenregie sei angesichts der vielen unrentablen Läden «sehr herausfordernd».

