Emden (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Elfjährigen ist die Polizei bei der Auswertung der Parkhaus-Videos laut «Emder Zeitung» einen Schritt weitergekommen. Wie das Blatt in seiner Online-Ausgabe berichtet, zeigen Bilder den mutmaßlichen Täter und sein späteres Opfer. Auf dem Video soll genau zu sehen sein, wo beide entlanggehen. Eine Polizeisprecherin wollte den Bericht gegenüber der dpa «so nicht bestätigen». Weitere Informationen gebe es erst bei der Pressekonferenz am Nachmittag. Das Mädchen war am Samstag in einem Parkhaus im Zentrum der Stadt tot entdeckt worden.

