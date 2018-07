Emden (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines elfjährigen Mädchens in Emden suchen die Ermittler nach einem männlichen Täter. Er sei dunkel gekleidet gewesen, sagte Werner Brandt von der Polizei Emden bei einer Pressekonferenz. Der Fundort des Mädchens sei auch der Tatort gewesen. Die Tat war den Angaben des Sprechers zufolge sexuell motiviert. Der gleichaltrige Junge, mit dem das Mädchen unterwegs gewesen war, sei befragt worden. Seine Angaben würden aber vertraulich behandelt. Das Mädchen war am Samstag in einem Parkhaus im Zentrum der Stadt tot entdeckt worden.

