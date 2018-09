Emden (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod eines elf Jahre alten Mädchens in Emden hat die Polizei nach Angaben vom Montag noch keine neuen Erkenntnisse zum genauen Hergang der Tat. Die Mordkommission setzt ihre Ermittlungen fort.

Das Kind war am Samstag in einem Parkhaus in einer Blutlache gefunden worden. Die Obduktion hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft eindeutig ergeben, dass das Mädchen umgebracht wurde. Das Kind war zuvor mit einem gleichaltrigen Freund mit dem Fahrrad in der ostfriesischen Stadt unterwegs gewesen. Was zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr geschah, ist noch unklar. Die Polizei Emden plant im Laufe des Tages eine Pressekonferenz.