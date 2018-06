FDP-Debakel an der Saar verunsichert Schwarz-Gelb

Berlin (dpa) - Union und FDP kämpfen nach dem Desaster der Saar-Liberalen mit einem klaren Abgrenzungskurs um die Wähler in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die ums politische Überleben ringende FDP werde ihre Ergebnisse «selber hart erarbeiten und erkämpfen», sagte Parteichef Philipp Rösler in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel reagierte betont gelassen: Man werde die Arbeit in der christlich-liberalen Koalition gut weitererfüllen. SPD-Chef Sigmar Gabriel zeigte sich zufrieden mit dem Ausgang der Saar-Wahl. Er sprach von einem guten Zeichen für die beiden weiteren Wahlen im Mai.

Saar: SPD sieht Hürden für Koalitionsgespräche

Saarbrücken (dpa) - Im Saarland wollen CDU und SPD schnell eine Regierung bilden. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sicherte ihrem künftigen Koalitionspartner, SPD-Landeschef Heiko Maas, eine Koalition «auf Augenhöhe» zu. Die SPD will hart verhandeln, um möglichst viele Positionen durchzusetzen. Als Knackpunkte wurden Mindestlohn, Bildungspolitik und Vermögensteuer genannt. Morgen wollten CDU und SPD einen Fahrplan für Verhandlungen aufstellen.

Warnstreiks auf Flughäfen - Verspätungen und Ausfälle erwartet

Frankfurt/Main (dpa) - Flugpassagiere müssen morgen bundesweit mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Vor der entscheidenden Tarifrunde am Mittwoch wollen die Gewerkschaften die Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf die Flughäfen ausweiten. Dazu haben sie die Beschäftigten unter anderem von Gepäckabfertigung, Technik und Bodenverkehrsdiensten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Flughafen Frankfurt/Main dürfte morgen weitgehend lahmgelegt werden. Nach Informationen von Air Berlin sind daneben auch die Flughäfen in Düsseldorf, Köln-Bonn, München und Stuttgart betroffen, möglicherweise auch Berlin.

Merkel akzeptiert zeitweise höheren Euro-Schutzwall

Berlin (dpa) - Deutschland gibt seinen Widerstand gegen einen höheren Schutzwall für die Euro-Zone endgültig auf. Kanzlerin Angela Merkel sprach sich dafür aus, die Euro-Rettungshilfen aufzuweiten - auf zeitweise bis zu 700 Milliarden Euro. Der dauerhafte Rettungsschirm ESM und sein Vorgänger EFSF würden demnach bis Mitte 2013 parallel so aufgespannt, dass die finanzielle Schlagkraft nicht gemindert wird. An der ESM-Obergrenze von 500 Milliarden Euro soll nicht gerüttelt werden. Die Haftung Deutschlands könnte damit - zumindest eine Zeitlang - über die bisherige Maximal-Bürgschaft von 211 Milliarden Euro klettern. In welchem Umfang, ist offen.

Opfer des Neonazi-Terrors erhielten fast 500 000 Euro

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat bisher fast eine halbe Million Euro an Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU oder ihre Angehörigen gezahlt. Eine Sprecherin des Justizministeriums bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Demnach erhielten die Angehörigen der ermordeten neun Kleinunternehmer insgesamt rund 311 000 Euro. Im Fall der ermordeten Polizistin seien bislang 25 000 Euro an die Hinterbliebenen ausgezahlt worden, an einen schwer verletzten Kollegen 10 000 Euro. An die Opfer der beiden Bombenanschläge in Köln seien insgesamt 140 000 Euro überwiesen worden, schreibt die Zeitung.

Millionen-Hilfsfonds für Ost-Heimkinder

Berlin (dpa) - Prügel, Missbrauch, Isolation: Tausende ehemaliger DDR-Heimkinder sollen jetzt ähnliche Millionen-Hilfen erhalten wie frühere westdeutsche Heimkinder. Der Bund und die ostdeutschen Länder richten zum 1. Juli einen 40 Millionen Euro schweren Fonds ein. Daraus sollen therapeutische Behandlung, Beratung und Rentenersatzleistungen gezahlt werden. Für ehemalige Heimkinder aus den westdeutschen Bundesländern wurde bereits ein 120 Millionen Euro umfassender Fonds eingerichtet.