Dortmund (SID) - Die deutschen Tischtennis-Damen haben bei der Team-WM in Dortmund einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Auswahl der neuen Bundestrainerin Jie Schöpp blieb nach einem 3:2-Krimi gegen Spanien auch im dritten Spiel ungeschlagen und hat als Zweiter der Gruppe C beste Chancen auf das Erreichen der Runde der letzten 16.

Mit einem Überraschungssieg gegen die bislang ebenfalls ungeschlagenen Japanerinnen am Dienstag (16.00 Uhr) hätten die Gastgeberinnen sogar den direkten Viertelfinaleinzug als Gruppenerster sicher. Die zweit- und drittplatzierten Teams müssen auf dem Weg zur Medaillenrunde zusätzlich das Achtelfinale bestreiten. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die deutschen Damen, die zwei Jahre nach ihrem Bronze-Coup bei der WM in Moskau die Runde der letzten Acht als Ziel ausgegeben haben, am Mittwoch (13.00 Uhr) auf Serbien.

Das entscheidende fünfte Spiel gewann Kristin Silbereisen (Kroppach), die wie Zhenqi Barthel (Bingen) aber auch eine Niederlage hinnehmen musste. Nur Ex-Europameisterin Jiaduo Wu (Kroppach) hielt sich in ihren beiden Einsätzen schadlos. Vize-Europameisterin Irene Ivancan (Berlin) ließ Bundestrainerin Schöpp erstmals auf der Bank.

Die deutschen Männer um Rekord-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) konnten nach zwei Auftakterfolgen mit einem Sieg gegen Singapur am späteren Montagabend (19.00 Uhr) einen weiteren großen Schritt in Richtung Runde der letzten Acht machen.