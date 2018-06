Köln (SID) - Eintracht Frankfurt kann im letzten Spiel des 27. Spieltags in der 2. Bundesliga gegen Union Berlin die Patzer der anderen Aufstiegskandidaten nutzen und den Vorsprung auf den Relegationsplatz ausbauen. Doch die Berliner gehören zu den stärksten Heimmannschaften der Liga. Um 20.15 Uhr startet das Spiel in der Hauptstadt.



Im Kampf um die Krone in der englischen Premier League will Rekordmeister Manchester United das Polster auf den Stadtrivalen Manchester City vergrößern. Bei einem Sieg im Spiel gegen den FC Fulham kann United nach dem Punktverlust von Manchester City auf drei Punkte davonziehen. Ab 21:00 Uhr geht die Mission Titelverteidigung für die Spieler von Sir Alex Ferguson weiter.

Am zweiten Tag der Mannschafts-WM in Dortmund stehen für die deutschen Teams die dritten Vorrundenspiele an. Nach den tollen Auftritten aus den ersten beiden Spielen ist die Euphorie rund um die Westfalenhalle groß. Den Anfang machen die Frauen um 16:00 Uhr gegen Spanien. Die deutschen Männer um Rekord-Europameister Timo Boll folgen um 19:00 Uhr im Duell gegen die Auswahl von Singapur.