Athen (SID) - Der Fackellauf vor den Olympischen Spielen 2012 in London ist trotz der Wirtschaftskrise in Griechenland nicht in Gefahr. Das bestätigte das Olympische Komitee Griechenlands (HOC) und gab die 2900 Kilometer lange Strecke für den ersten Teil des Laufes bekannt. Vom 10. bis 17. Mai wird das Feuer durch 43 griechische Städte getragen, bevor es nach Großbritannien geflogen wird. Dort beginnen am 27. Juli die Sommerspiele.

"Obwohl das Land und auch das HOC große finanzielle Schwierigkeiten haben, werden wir den Umfang des Fackellaufs nicht ändern", sagte HOC-Funktionär Spyros Zanias. Die Kosten würden zum größten Teil von Sponsoren übernommen. Entzündet wird die Flamme am 10. Mai traditionell im antiken Olympia.