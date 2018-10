Frankfurt/Main (dpa) - Der Verdi-Warnstreik im öffentlichen Dienst soll morgen auf die deutschen Flughäfen ausgeweitet werden. Lufthansa und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport warnten in Frankfurt die Gäste vor möglichen Flugausfällen. Die Passagiere wurden von Fraport gebeten, sich mit ihren Gesellschaften in Verbindung zu setzen. Lufthansa wollte am Nachmittag einen Sonderflugplan ins Internet stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.