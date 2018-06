New York (dpa) - Ziemlich siegessicher hat Microsoft zu einer riskanten Werbekampagne für sein mobiles Betriebssystem Windows Phone eingeladen - und musste einen unangenehmen Dämpfer einstecken.

Besitzer anderer Smartphones werden in den USA zu einem Geschwindigkeits-Wettstreit mit einem Windows-Phone-Gerät aufgerufen. Dem Sieger winkt ein Notebook im Wert von 1000 Dollar. Verlierern wird angeboten, ihr Telefon gegen eines mit dem Microsoft-System einzutauschen. Offenbar nicht gerechnet hat der Windows-Konzern allerdings damit, in dem Vergleichstest mit eng vorgegebenen Regeln geschlagen zu werden, wie der Fall eines Nutzers zeigt.

Sahas Katta, Chef einer IT-Firma, kreuzte in dem Microsoft Store im kalifornischen Santa Clara mit einem Samsung Galaxy Nexus auf, auf dem schon die neueste Version 4.0 des Google-Betriebssystems Android lief. Die Aufgabe sei gewesen, als Erster das Wetter in zwei verschiedenen Städten auf dem Smartphone-Bildschirm aufzurufen, berichtete Katta in seinem Blog. Er hatte den Sperrbildschirm auf seinem Telefon abgeschaltet, was ihm erlaubt habe, die Microsoft-Mitarbeiterin «um den Bruchteil einer Sekunde» zu überholen. Allerdings sei ihm gesagt worden, dass er verloren habe: mit dem Vorwand, dass die Städte in zwei verschiedenen US-Staaten hätten liegen müssen.

Die Geschichte von Katta sorgte in Netz für herbe Kritik an Microsoft und hatte für ihn keinen Tag später doch noch ein gutes Ende. Microsoft-Manager Ben Rudolph versprach über den Online-Kurznachrichtendienst Twitter, er wolle die verlorene Wette einlösen. Katta werde ein Notebook, ein Telefon und eine Entschuldigung bekommen, schrieb er am Montag.

Microsoft versucht derzeit mit großem Aufwand, seine Windows-Phone-Plattform am Markt zu etablieren. Der Marktanteil hängt nach jüngsten Zahlen noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich fest. Android dominiert den Smartphone-Markt derzeit mit mehr als 50 Prozent Marktanteil.

Bericht von Katta

Tweet von Rudolph