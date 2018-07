Miami (SID) - Davis-Cup-Spieler Florian Mayer steht beim ATP-Masters in Miami/Florida überraschend im Achtelfinale. Der Bayreuther Tennisprofi setzte sich beim mit 4,8 Millionen Dollar dotierten Hardplatzturnier deutlich mit 6:4, 6:2 gegen den an Position zehn gesetzten US-Amerikaner John Isner durch, der in der vergangenen Woche im Finale von Indian Wells/Kalifornien gestanden hatte. Der Weltranglisten-19. Mayer trifft als letzter Deutscher im Turnier auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (Nr. 6), der zuvor Philipp Kohlschreiber (Augsburg) 6:4, 7:6 (7:2) geschlagen hatte.

Mayer ließ gegen den 2,06 m großen Aufschlagriesen aus North Carolina nur sechs Asse zu, kam zu zehn Breakbällen und nutzte drei seiner Chancen. Bei eigenem Aufschlag gab der 28-Jährige ganze zehn Punkte ab und ließ Isner keine Möglichkeit zum Break. Der Erfolg gegen den Newcomer der ATP-Tour war erst Mayers vierter Sieg in diesem Jahr. Zuvor hatte er seinen Start bei den Australian Open wegen einer Leistenverletzung absagen müssen. In Indian Wells kassierte Mayer eine bittere Auftaktpleite gegen den ungesetzten Spanier Pablo Andujar.

Neben Florian Mayer ist aus deutscher Sicht bei den Frauen nur noch Sabine Lisicki im Rennen. Die Berlinerin trifft im Achtelfinale auf die French-Open-Gewinnerin Li Na aus China.