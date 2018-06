Paris (dpa) - Eine Kopie der Videoaufnahmen, die Mohamed Merah von seiner Mordserie in Frankreich gemacht hat, ist laut der Zeitung «Le Parisien» dem Pariser Büro des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira zugeschickt worden. Das Päckchen, das neben einem Speicherchip einen Brief enthalten habe, sei der Kriminalpolizei übergeben worden, die das Video für authentisch halte, berichtet die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Die Sendung trug demnach den Poststempel vom vergangenen Mittwoch. An diesem Tag hatte die Belagerung des Appartements bereits begonnen.

