Hamburg (dpa) - Alsterschwäne als Frühlingsboten: Nach mehr als vier Monaten in ihrem Winterquartier sind am Montag rund 120 Schwäne auf die Hamburger Außenalster zurückgekehrt. Begleitet von vier Booten schwammen die Tiere zurück in ihr Stammrevier.

«Die Schwäne haben den Winter trotz tiefer Temperaturen gut überstanden», sagte «Schwanenvater» Olaf Nieß. In ihrem Schutzquartier auf einem Nebengewässer der Alster sorgen Unterwasserpumpen dafür, dass das Wasser nicht zufriert. Außerdem werden die Tiere gefüttert. «Die Schwäne prägen das Bild der Stadt. Wenn sie wieder da sind, wissen die Hamburger, dass der Frühling beginnt», meinte Nieß.