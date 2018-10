Dortmund (dpa) - Der Siegeszug der deutschen Tischtennis-Damen bei der Heim-WM in Dortmund hält an. Das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp feierte einen knappen 3:2-Erfolg gegen Spanien. Damit steht der WM-Dritte von 2010 so gut wie sicher im Achtelfinale.

Die deutsche Meisterin Jiaduo Wu (Kroppach/2) und Kristin Silbereisen (Kroppach/1) holten in einer Zitterbegegnung die Punkte zum dritten Sieg im dritten Spiel. Die vom deutschen Ex-Meister Peter Engel betreuten Spanierinnen leisteten fast drei Stunden lang harte Gegenwehr.

Gegen Japan geht es nun für den WM-Dritten von 2010 am Dienstag um den Gruppensieg und den direkten Einzug in das Viertelfinale. Die Japanerinnen wurden bei ihrem 3:1 gegen Polen von BVB-Star Shinji Kagawa unterstützt. Der Dortmunder Fußball-Profi verfolgte die Partie als Co-Kommentator für den Fernsehsender TV-Tokyo. «Ich freue mich über den japanischen Sieg und bin ein Fan von Ai Fukuhara», sagte Kagawa und überreichte der 23-Jährigen ein Trikot. Die zierliche Nummer elf der Weltrangliste ist in ihrer Heimat sehr populär.

Japans Herren hatten nicht so viel Glück. Der Medaillenanwärter verlor mit 1:3 gegen Polen. Es war die bisher größte WM-Überraschung. Chinas Herren kannten beim 3:0 gegen Nordkorea kein Mitleid. «Saustark», kommentierte Deutschlands Topstar Timo Boll die bisherigen humorlosen Auftritte des Rekord-Weltmeisters.