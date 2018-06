Berlin (dpa) - Der designierte FDP-Generalsekretär Patrick Döring setzt nach dem desaströsen Abschneiden seiner Partei im Saarland auf einen Abgrenzungskurs zur Union. Bei den anstehenden Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen lasse die CDU mit ihrer Positionierung der FDP viel Platz, sagte Döring im ARD-Morgenmagazin. Es gebe keine Koalitionsaussage in beiden Ländern und deshalb müsse die FDP mit eigenen Themen Wählerstimmen mobilisieren. Die FDP habe mit dem Einstehen für solide Haushalte und Staatsfinanzen klare Abgrenzungsbotschaften, so Döring.

