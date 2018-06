Saarbrücken (dpa) - Auch nach dem deutlichen Wahlsieg der Union im Saarland will Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer die SPD in einer großen Koalition als vollwertigen Partner akzeptieren. «Wir werden auf jeden Fall eine Koalition auf Augenhöhe sein - auch getragen von Respekt», sagte Kramp-Karrenbauer dem Saarländischen Rundfunk. SPD-Landeschef Heiko Maas will möglichst viele Forderungen seiner Partei aus den vergangenen Jahren durchsetzen. Als SPD-Inhalte nannte er «gute Arbeit» und Strukturpolitik. Bei der Landtagswahl hatte die CDU mit 35,2 Prozent vor der SPD mit 30,6 Prozent gewonnen.

