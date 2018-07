Saarbrücken (dpa) - Nach der Landtagswahl im Saarland will SPD-Landeschef Heiko Maas nur mit der CDU über ein Bündnis reden. Mit der Linken würden keine Gespräche geführt, sagte Parteisprecher Thorsten Bischoff. Landesvorstand und Landtagsfraktion wollen am Nachmittag über den Einstieg in die Koalitionsgespräche beraten. Maas hat ein Bündnis mit der Linkspartei kategorisch ausgeschlossen. Bei der Landtagswahl gewann die CDU überraschend deutlich mit 35,2 Prozent vor der SPD, die auf 30,6 Prozent kam.

