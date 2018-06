Berlin (dpa) - Die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sieht in der geplanten Koalition unter Führung der CDU im Saarland eine große Herausforderung für ihre Partei. Das werde nicht leicht, was die SPD vor der Brust hat im Saarland, so Nahles im Deutschlandfunk. Dennoch bleibe ihre Partei bei der Wahlkampfansage, mit der CDU die Regierung bilden zu wollen. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die CDU auf 35,2 Prozent der Stimmen, die SPD schaffte 30,6 Prozent. Für die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen setze die SPD aber auf eine rot-grüne Mehrheit, so Nahles.

