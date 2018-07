Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler will auch nach dem 1,2-Prozent-Ergebnis im Saarland an seinem Kurs festhalten. Die FDP befinde sich in einer sehr schwierigen Lage, sagte er in Berlin. Mit dem Fokus auf Wachstum und Schuldenabbau gebe es aber gute Chancen bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In der Koalition auf Bundesebene mit der Union sollte Ruhe bewahrt werden, sagte Rösler. Die FDP müsse ihre Politik sachorientiert durchsetzen, «nicht hektisch oder gar panisch» werden.

